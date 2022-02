Costa Rica podrá reactivar exportación de plantas ornamentales a la Unión Europea

Costa Rica podrá reanudar la exportación de plantas ornamentales a la Unión Europea, luego de que esa región reconociera el primer sitio libre de la bacteria Xylella fastidiosa en el país. Se trata de la empresa Innovaplant, ubicada en Sarchí Norte de Alajuela, que quedó autorizada para iniciar nuevamente los envíos de esquejes al mercado europeo.

“Con esta acción se abre la puerta para el país, para el invernadero específico de Innovaplant, pero en el futuro también para otras empresas que cumplan con lo establecido en la normativa, entendiendo que cada sitio de producción libre de X. fastidiosa, tendrá que ser notificado por el SFE a la Unión Europea”, explicó Nelson Morera, director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), por medio de un comunicado.

Las exportaciones de plantas ornamentales desde Costa Rica hacia el mercado europeo fueron restringidas desde el 2015, por una medida fitosanitaria de la Unión Europea para evitar un eventual ingreso de la bacteria a su territorio. Esto afectó la exportación nacional de más de 100 especies de plantas ornamentales que dejaron de enviarse a ese mercado.

En el caso de Innovaplant, que exporta esquejes de plantas para plantar, se vio obligada a interrumpir el comercio de cuatro géneros vegetales hacia Europa. Ante esa situación, la empresa solicitó al SFE el estudio técnico para declarar el sitio de producción libre de Xylella fastidiosa.

Esta empresa maneja un catálogo con más de 1.500 variedades de plantas ornamentales que exporta a destinos como Estados Unidos y Europa. Thomas Schuster, gerente general de Innovaplant, comentó que el impacto por la bacteria afectaba al menos 10 líneas de productos, que no se exportaban desde hace más de dos años. No obstante, con el aval de la Unión Europea, comenzarán lo más pronto posible los envíos a la región, aunque por el momento no se detalló cuándo.

“Es una gran ganancia, porque si no perdemos producción y perdemos mano de obra. Con esto podemos mantener más nuestra temporada de exportación y personal (...), nos ayuda para el empleo en la zona”, comentó Schuster.

Plan de acción

Armando Vargas, del Departamento de Certificación Fitosanitaria del SFE, comentó que la labor para demostrar que la planta de la empresa se encontraba libre de la bacteria incluyó la elaboración del Plan de Trabajo de Sitios Libres de Xylella fastidiosa y de sus vectores.

Una vez hecho, el Departamento junto con el personal técnico de la empresa exportadora trabajaron en monitoreos de las plagas objetivo (los vectores); trampeos (utilizando trampas amarillas), inspección visual, análisis de diagnóstico PCR para determinar la presencia o ausencia de Xylella fastidiosa, así como tratamientos fitosanitarios.

El funcionario agregó que para el estudio se recopiló diversa información para garantizar que el sitio estuviera libre de la bacteria y de sus vectores, lo cual se facilitó gracias al nivel tecnológico de la empresa productora, que logró demostrar que el invernadero de la empresa cuenta con las debidas medidas de bioseguridad.

Así, con base en la documentación recopilada durante varios meses de trabajo, los monitoreos y diagnósticos en campo, el SFE solicitó a la Unión Europea el reconocimiento de sitio libre de esa plaga y de sus vectores.