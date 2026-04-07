Economía

Agencia Internacional de la Energía advierte que la crisis actual es ‘más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas’

El cierre del estrecho de Ormuz podría agravar el desabastecimiento energético y elevar aún más los precios internacionales.

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Por Europa Press
Las bombas de petróleo se muestran en un campo el 27 de junio de 2024 en Stanton, Texas.
Petróleo, gas y alimentos enfrentan presiones simultáneas, con impactos más fuertes en países importadores, reveló el director ejecutivo de la AIE. (BRANDON BELL/Brandon Bell / AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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