Lo que en las empresas se denomina plan estratégico es una decisión sobre qué es lo que tenemos que hacer hoy para salir muy bien parados en el futuro, tal y como adivinamos que va a ser. Las personas también pueden formular y de hecho formulan, planes estratégicos sobre su vida personal. El plan puede tener cantidad de detalles o ser simplemente un esbozo. Cuanto mayor el detalle, mayor la frustración, porque lo propio de los planes es que no se cumplan. El futuro siempre trae algunas de las cosas que pensamos que iba a traer, pero además múltiples sorpresas. El devenir de las cosas - la vida - siempre se sale con la suya y el futuro real, apenas guarda un ligero parecido con el futuro que habíamos imaginado. Lo prudente entonces, dada la incertidumbre con la cual se formulan los planes, es no entrar en mucho detalle, sino que hay que dejar muchas "previstas" -como las llaman los constructores- para el caso de que las cosas no salgan como las vemos o como las queremos. De esta manera estamos dándole al plan capacidad de maniobra para que pueda ir lidiando con lo impredecible. Los planes deben formularse con amplio espacio para la espontaneidad y la improvisación. Conducir una empresa -o vivir la vida personal- no es ejecutar una sinfonía con la partitura a la vista, sino ir improvisando como en el jazz alrededor de un tema . O como se dice en el oficio, tenemos que formular planes pero no esculpirlos en piedra .