Economía

Abismo electoral: los peligros de los liderazgos populistas y el show de la política

Descubra los riesgos de los liderazgos populistas y la pirotecnia verbal en la política, y aprenda a cuestionar a los candidatos más allá de sus promesas.

EscucharEscuchar
Por José Luis Arce

Los riesgos de la pirotecnia verbal y de los espectáculos efectistas a las que recurren —una y otra vez; y a lo largo y ancho del planeta— los nuevos liderazgos populistas no deben menospreciarse, menos iniciándose la última etapa de la competencia electoral que desembocará en elecciones presidenciales y legislativa en febrero y —el más que probable balotaje— en abril del año próximo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Competencia PerfectaJosé Luis ArceElecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.