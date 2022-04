“Si a la Caja le dicen ‘el presupuesto de este año es tanto, pero el que sigue no vamos a poder crecer’, pues no podremos dar más pensiones. Si el Régimen No Contributivo frena es un problema enorme, porque la dinámica demográfica no para. En el país, de la población total, el 12,5% son adultos mayores y seguiremos creciendo”, explicó el jerarca sobre la presión demográfica futura.