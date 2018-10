Muchas veces he entrevistado a Wanchope, pero esta vez quería preguntarle por el engreído Paulo César, el que mucha gente ve, juzga, critica. El que siempre camina erguido, frente en alto, como si las derrotas no pasaran por él. El que no se muestra abatido, ni arrepentido en exceso, ni irreparablemente equivocado.