Entre 2013 y 2017, sólo en tres países de la región ocurrieron 2 mil 113 homicidios de niñas y adolescentes, pero la mayor parte de ellos no han sido investigados y, por tanto, no han adquirido la tipificación de feminicidios. En los otros cuatro países no hubo siquiera acceso a fuentes confiables para poder hacer este análisis.