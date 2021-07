Enrique Muñoz, intendente de Transportes: ‘Si hay queja que lo denuncien’

Imagen sin titulo - GN (Pablo Montiel)

¿Qué opinión le merece las críticas que se están haciendo sobre la forma en que la Aresep está aplicando el modelo para calcular las tarifas de buses?

Si alguien tiene alguna denuncia o irregularidad, que lo presente ante las instancias correspondientes. En esas instancias o foros será la Aresep la que tendrá que hacer los descargos que corresponda.

Aquí ya se hizo una denuncia o queja por aparentes irregularidades, ¿la reconocen?, ¿han analizado los casos?

Le reitero, si ponen las denuncias en las instancias que corresponda, tribunales o Asamblea Legislativa, ahí haremos los descargos.

Independientemente de si don Olman Bonilla lleva esto a otras instancias, ¿son de recibo estas críticas? ¿Cree que, como él dijo, hay un ‘manoseo’ o ‘alteración’ en algunos de los componentes utilizados para fijar las tarifas?

No me puedo referir a casos que no han sido expuestos a las instancias correspondientes.

Ustedes conocen los casos, porque tomaron las decisiones.

Todas las decisiones de la Aresep están sustentadas en las resoluciones tarifarias, las cuales son de acceso y consulta pública.

Es un cuestionamiento muy fuerte como para que la Aresep no tenga un punto de vista al respecto.

Absolutamente, los usuarios tienen derecho a saber todos los puntos de vista; precisamente para eso son estos foros, para que los usuarios entiendan cómo se calculan las tarifas, qué cambios se deben hacer a los modelos.

Ya los casos particulares habría que verlos cuando se presente la denuncia.

La queja de don Olman de que para calcular las tarifas se incluyó la flotilla de reserva como si estuviera activa, y se consideró una demanda de pasajeros menor, ¿tienen asidero?

Lo que tiene asidero es todo lo que se ha venido discutiendo acá sobre los cambios que ocupa el modelo tarifario.

La semana pasada discutimos sobre la cantidad de pasajeros: cuál es el dato que presenta la empresa, el que está en la estadística, cuál es el dato, cuando lo hay, del Consejo de Transporte Público, el dato que tiene la Aresep (...) Esas discusiones son válidas para revisar el modelo de cálculo tarifario que tenemos hoy en día.

¿Cuánto puede afectar en la tarifa no contar con datos fehacientes o reales de pasajeros?

Lo hemos dicho mil veces. El dato de la cantidad de pasajeros es vital en el cálculo: entre más pasajeros, menor es la tarifa y viceversa.

Venimos trabajando desde hace tiempo para mejorar la calidad de ese dato. Cuando hay datos que requieren revisión se le pide al CTP que revise no solo la cantidad de pasajeros sino también el esquema de operación autorizado para esa ruta.