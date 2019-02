“Me partió el alma ver a mi chiquita ahí tirada. Dije: ‘Dios dámele vida, Fiorella resista’, yo le hablaba a mi chiquita. Cuando ya me le estaba dando la Cruz Roja respiración vi un hombre bañado en sangre y yo le dije: ‘a mi chiquita ustedes la mataron porque ella no se ha matado sola, ella no se mató’”, recordó la abuela.