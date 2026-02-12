Ciencia

Vómito fosilizado de 290 millones de años revela qué comía un depredador antes de los dinosaurios

Un regurgitalito hallado en Alemania expone la dieta de un cazador del Pérmico Inferior y aporta pistas clave sobre los ecosistemas terrestres primitivos

Por O Globo / Brasil / GDA
Fósil hallado en Alemania muestra qué comía un depredador sinápsido millones de años antes de los dinosaurios.
Fósil hallado en Alemania muestra qué comía un depredador sinápsido millones de años antes de los dinosaurios. (Sophie Fernandez/Scientific Reports)







