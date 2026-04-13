Ciencia

Victor Glover, piloto del Artemis II advierte que el planeta es ‘un oasis en medio de la nada’

El astronauta Victor Glover aprovechó la misión Artemis II para destacar la fragilidad de la Tierra y su valor como hogar compartido por toda la humanidad

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Por La Nación / Argentina / GDA
HOUSTON, TEXAS - 11 DE ABRIL: El piloto de Artemis II, Victor Glover, reacciona durante una conferencia de prensa el 11 de abril de 2026 en la Base Conjunta de Reserva Ellington Field en Houston, Texas. Su histórica misión de 10 días alrededor de la Luna concluyó con éxito ayer. Danielle Villasana/Getty Images/AFP (Foto de Danielle Villasana / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Victor Glover, piloto de Artemis II, afirmó que la Tierra es un oasis en el universo y pidió unidad tras el regreso de la misión el 10 de abril. (DANIELLE VILLASANA/Getty Images via AFP)







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