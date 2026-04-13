Victor Glover, piloto del Artemis II advierte que el planeta es ‘un oasis en medio de la nada’

Victor Glover, piloto de Artemis II, afirmó que la Tierra es un oasis en el universo y pidió unidad tras el regreso de la misión el 10 de abril.

La misión Artemis II de la NASA regresó a la Tierra el viernes 10 de abril y marcó un hito en el retorno de astronautas a las cercanías de la Luna. En medio de ese contexto, el astronauta estadounidense Victor Glover difundió un mensaje dirigido a la humanidad sobre el valor del planeta como hogar común.

El piloto de la misión compartió la reflexión durante una intervención pública divulgada en redes sociales de la NASA. Indicó que no llevaba un discurso preparado. Sin embargo, la experiencia de observar la Tierra desde el espacio lo llevó a exponer una visión más amplia del lugar que ocupa la humanidad.

Glover señaló que desde la distancia el planeta se percibe como un solo sistema. Explicó que no se observan fronteras ni divisiones humanas. Añadió que esa perspectiva permite comprender la unidad del mundo.

El astronauta describió la Tierra como una especie de “nave espacial” natural. Comparó la vida humana con la de los tripulantes que viajan en el espacio. Indicó que ambos dependen de un entorno que permite la supervivencia en medio del vacío.

También enfatizó la fragilidad del planeta frente a la inmensidad del universo. Según su explicación, el cosmos es en gran parte un vacío. En ese escenario, la Tierra representa un oasis donde la vida es posible.

Durante su mensaje, Glover sostuvo que las personas en la Tierra son tan especiales como quienes viajan en el espacio. Señaló que la distancia no cambia esa condición. Insistió en que el planeta es un lugar único donde la humanidad puede coexistir.

La reflexión incluyó un componente cultural y espiritual. En el contexto del Domingo de Pascua, el astronauta mencionó que las diferencias religiosas no cambian el hecho de que todas las personas comparten el mismo origen y espacio.

El mensaje concluyó con un llamado a la unidad global. Glover indicó que los desafíos actuales requieren trabajo conjunto. Señaló que la cooperación es clave para enfrentar los problemas del planeta.

La misión Artemis II se convirtió en la primera tripulada del programa Artemis. Este proyecto busca retomar la exploración humana de la Luna tras más de medio siglo desde las misiones Apolo. Además del avance tecnológico, la misión dejó una reflexión sobre la forma en que la humanidad percibe su propio hogar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.