Ciencia

Una hipopótamo preñada mata a veterinaria en zoológico tras revisión nocturna en India

La joven ingresó sola al recinto para medir la temperatura del animal. Autoridades investigan responsabilidades en el zoológico

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Por O Globo / Brasil / GDA
Ataque de hipopótamo en India deja una veterinaria fallecida. Investigan por qué ingresó sola al área del animal preñado. (Imagen con fines ilustrativos). (Stock)







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O Globo

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