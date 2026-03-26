Una hipopótamo preñada mata a veterinaria en zoológico tras revisión nocturna en India

Ataque de hipopótamo en India deja una veterinaria fallecida. Investigan por qué ingresó sola al área del animal preñado. (Imagen con fines ilustrativos).

Una veterinaria en formación de 27 años murió tras el ataque de una hipopótamo dentro de un zoológico en el sur de India. El hecho ocurrió la noche del jueves en el estado de Karnataka.

La víctima fue identificada como Sameeksha Reddy. Ella realizaba controles de rutina en el Tavarekoppa Lion and Safari Zoo. La joven ingresó sola al recinto del animal cerca de las 11:45 p. m. Su objetivo era medir la temperatura con una cámara térmica.

El hipopótamo, una hembra preñada llamada Hamsini, reaccionó de forma repentina. El animal avanzó contra la veterinaria tras el procedimiento. La mujer sufrió trauma interno en el abdomen y una fuerte pérdida de sangre.

Reddy fue trasladada en estado crítico a un hospital en el distrito de Shivamogga. Los médicos reportaron que llegó inconsciente por la gravedad de las lesiones. Murió la mañana del viernes.

Las autoridades indicaron que el animal estaba bajo monitoreo constante debido a su embarazo. Hamsini fue trasladada desde el zoológico de Mysuru hace cerca de cuatro años.

El caso generó cuestionamientos por parte de la familia de la víctima. Los allegados señalaron dudas sobre las condiciones en que la joven ingresó sola al recinto, sin supervisión de un profesional con mayor experiencia.

El veterinario responsable del zoológico afirmó que la joven no tenía asignada la revisión del hipopótamo. Indicó que ella se ofreció como voluntaria para atender un ave antes de dirigirse al área del mamífero.

Las autoridades aún no determinan quién solicitó la medición de la temperatura del animal. El caso se mantiene bajo investigación por parte de veterinarios senior y autoridades forestales.

El ministro de Bosques de Karnataka lamentó la muerte. También informó que la familia recibirá una compensación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.