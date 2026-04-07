Ciencia

Un misterio de 400 millones de años: ¿qué son los Prototaxites, unos organismos que podían alcanzar los ocho metros de altura y que desafían a los científicos?

Hallazgo científico replantea el origen de los prototaxites y apunta a un grupo biológico desaparecido que no corresponde a plantas ni hongos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Fósiles del Devoniano revelan que los prototaxites integraron una rama de la vida completamente extinta, según un nuevo estudio publicado en Science Advances.
Análisis fósil sugiere que los prototaxites integraron un linaje desconocido y extinto que habitó la Tierra hace millones de años. (Matt Humpage/Northern Rogue Studios)







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O Globo

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