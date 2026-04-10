Ciencia

Un cometa de 160.000 años alcanzará su máximo brillo este mes y podría observarse a simple vista

El fenómeno astronómico será visible en madrugadas de abril antes de acercarse a su punto máximo

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Por Jailine González Gómez
El cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) observado el pasado 8 de abril de 2026.
El cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) observado el pasado 8 de abril de 2026. (Dimitrios Katevainis/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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