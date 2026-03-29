Un cometa de 160.000 años alcanzará su brillo máximo en abril de 2026: vea los detalles

El cometa C/2025 R3 se acercará a la Tierra en abril y podría verse incluso sin telescopio, según estimaciones.

El cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) tendrá su mejor ventana de observación a mediados y finales de abril de 2026, cuando se acerque a la Tierra y aumente su brillo. La fecha del 17 de abril destaca como una de las más favorables para observarlo, en coincidencia con luna nueva, según datos de la NASA.

El objeto pasará a unos 44 millones de millas (70,8 millones de kilómetros) de la Tierra alrededor del 26 y 27 de abril, lo que coincide con su posible pico de brillo, mencionó el sitio especializado Space.com.

Brillo incierto y observación limitada

Las estimaciones sobre su visibilidad varían. La NASA advierte que podría alcanzar una magnitud de 8, lo que requeriría binoculares o telescopios para detectarlo. Sin embargo, otros cálculos citados por Space.com y Star Walk plantean escenarios más optimistas.

En un escenario base, el cometa podría llegar a magnitud 2,8, comparable con estrellas brillantes visibles a simple vista. En condiciones favorables, incluso podría alcanzar magnitud -1, lo que lo haría destacar con claridad en el cielo.

La diferencia responde a la naturaleza impredecible de los cometas. Su brillo depende de factores como la cantidad de polvo y gases liberados al acercarse al Sol, así como de efectos ópticos como la dispersión de la luz.

Trayectoria y características poco comunes

Según detalló Star Walk, C/2025 R3 es un cometa no periódico, con una órbita estimada de unos 160.000 años. Proviene de regiones lejanas del sistema solar, posiblemente de la nube de Oort, y sigue una trayectoria retrógrada, es decir, en sentido opuesto al movimiento de los planetas.

Su inclinación orbital, de unos 125 grados, y su posible trayectoria hiperbólica abren la posibilidad de que esta sea la única vez que el objeto pase cerca del Sol y de la Tierra. Si se confirma ese comportamiento, no volvería al sistema solar interno.

Cuándo y dónde verlo

En el hemisferio norte, el cometa será visible antes del amanecer durante la primera mitad de abril, especialmente en las constelaciones de Pegaso y Piscis. El 17 de abril, con cielo oscuro por la luna nueva, se perfila como uno de los mejores momentos para observarlo.

Tras su perihelio —el punto más cercano al Sol— el 19 de abril, el cometa comenzará a perder visibilidad en el norte debido al resplandor solar. Para finales de mes, podría desaparecer en el cielo diurno.

En el hemisferio sur, las condiciones mejoran después de esa fecha. El cometa pasará a ser visible al atardecer entre finales de abril y principios de mayo.

Un visitante potencialmente único

El cometa fue descubierto el 8 de septiembre de 2025 por el sistema Pan-STARRS en Hawái, inicialmente como un objeto extremadamente tenue. Desde entonces, su trayectoria y brillo han sido objeto de seguimiento.

Su estudio ofrece información sobre los materiales primitivos del sistema solar, ya que estos cometas conservan hielo y polvo de su formación. También permite analizar dinámicas orbitales de objetos provenientes de regiones distantes.

El posible espectáculo de C/2025 R3 se da tras varios años con actividad cometaria destacada. Entre 2024 y 2025 se observaron múltiples cometas visibles, lo que ha reactivado el interés por estos eventos astronómicos.