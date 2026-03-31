Ciencia

Todos los días despierta creyendo estar en 1994 y su marido la vuelve a enamorar: la historia real que inspiró una película de Hollywood

La rutina diaria de su esposo le permite entender una vida que su memoria no puede retener desde hace décadas

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Por La Nación / Argentina / GDA
Una mujer en Reino Unido sufre amnesia desde 1994. Su esposo la guía cada día con notas y fotos que reconstruyen su presente.
Una mujer en Reino Unido sufre amnesia desde 1994. Su esposo la guía cada día con notas y fotos que reconstruyen su presente. (La Nación / Argentina / GDA/LN)







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