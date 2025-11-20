Ciencia

¿Tener un gato mejora su empatía? Esto es lo que reveló un estudio científico

La conexión emocional con gatos potencia habilidades sociales como la empatía y el control de emociones, según estudio en jóvenes

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El apego a los gatos ayuda a reducir la ansiedad y mejora la percepción de apoyo emocional entre jóvenes, reveló un estudio psicológico.
El apego a los gatos ayuda a reducir la ansiedad y mejora la percepción de apoyo emocional entre jóvenes, reveló un estudio psicológico. (Canva/Canva)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

