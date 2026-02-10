Tempestad deja al descubierto restos de un naufragio del siglo XVII en playa de Inglaterra

Arqueólogos analizan restos de madera hallados en una playa inglesa tras una tormenta. Las piezas podrían corresponder a un naufragio protegido del siglo XVII.

Una tempestad reciente dejó al descubierto restos de madera de gran valor histórico en la playa de Studland, al sur de Inglaterra. Arqueólogos de la Universidad de Bournemouth identificaron las estructuras como parte de un posible naufragio del siglo XVII, vinculado con un antiguo navío mercante europeo.

El hallazgo ocurrió el 28 de enero, después del paso de la tormenta Chandra, cuando la marea arrastró fragmentos de madera inusuales hasta la bahía de Studland. El sitio pertenece al National Trust, entidad encargada de su administración y protección.

Las piezas fueron analizadas por un equipo dirigido por el arqueólogo marítimo Tom Cousins. El especialista considera que los restos podrían corresponder al llamado naufragio del Canal de Swash, descubierto en la década de 1990 en una ruta clave de acceso al puerto de Poole.

Durante investigaciones realizadas en 2013, los expertos detectaron que varias partes de la embarcación original estaban ausentes. Los investigadores sostienen que los fragmentos ahora visibles podrían coincidir con esas secciones faltantes.

La estructura expuesta mide cerca de 6 metros de largo por 2 de ancho. Los especialistas la identificaron como una parte del casco del barco. Incluye al menos 15 cavernas, piezas curvas que conforman el esqueleto de la nave y que se unían a las tablas externas mediante cavilas de madera.

Las cavernas muestran claros signos de erosión, mientras que las tablas externas conservan un estado notablemente bueno. Una amplia capa de tablones internos no aparece en el conjunto, lo que refuerza la hipótesis de que los restos permanecieron enterrados bajo la arena desde la década de 1630, con exposiciones ocasionales a lo largo de los siglos.

Registros históricos y análisis previos apuntan a que el naufragio es de origen holandés o alemán. La evidencia sugiere que podría tratarse del navío mercante holandés The Fame, que se hundió en la zona en 1631.

Según los datos históricos, la embarcación medía alrededor de 40 metros de largo, 10 metros de ancho y hasta 15 metros de alto. Tenía capacidad para transportar más de 40 cañones, utilizados para defensa contra piratas durante viajes al Caribe con cargamentos de sal.

Los relatos de la época indican que el barco perdió su anclaje durante una fuerte tormenta. Luego encalló en un banco de arena cercano a la costa y terminó partiéndose en dos. Los 45 tripulantes lograron evacuar sin sufrir daños. Poco después, los restos fueron saqueados por habitantes de la región.

Excavaciones anteriores ya revelaron que la nave poseía elementos decorativos poco comunes, lo que indicaba un alto estatus. Entre los objetos recuperados figuraba una cabeza humana tallada en madera, que representaba a un soldado romano o holandés, además de un timón de 8,4 metros y otros artefactos que hoy se exhiben en el Museo de Poole.

La confirmación definitiva del origen de las maderas halladas en Studland dependerá de pruebas de dendrocronología, técnica que analiza los anillos de crecimiento de los árboles para determinar la edad y procedencia de la madera.

El equipo solicitó autorización y financiamiento a Historic England para realizar excavaciones formales. El naufragio del Canal de Swash figura entre los 57 sitios protegidos por la Ley de Protección de Naufragios Inglesa, vigente desde 1973.

Expertos de Historic England señalaron que los restos de embarcaciones anteriores a 1700, con datación precisa, resultan excepcionalmente raros. Aunque no existe certeza absoluta sobre el origen de los fragmentos, la posibilidad genera gran interés entre los investigadores.

Si se confirma el vínculo con The Fame, los fragmentos podrían integrarse al acervo del Museo de Poole. Mientras se define la autorización para excavar, las autoridades solicitaron a los visitantes no tocar ni dañar las piezas expuestas para preservar el sitio arqueológico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.