Tempestad deja al descubierto restos de un naufragio del siglo XVII en playa de Inglaterra

Fragmentos de madera ocultos por casi cuatro siglos reaparecieron tras una tormenta y podrían pertenecer a un histórico barco mercante holandés hundido en 1631

Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos analizan restos de madera hallados en una playa inglesa tras una tormenta. Las piezas podrían corresponder a un naufragio protegido del siglo XVII.
Arqueólogos analizan restos de madera hallados en una playa inglesa tras una tormenta. Las piezas podrían corresponder a un naufragio protegido del siglo XVII. (Universidad de Bournemouth/Universidad de Bournemouth)







