Solo un latinoamericano logró entrar a la lista de los 100 científicos más influyentes del mundo

Leonel Malacrida fue destacado por sus avances en microscopía e imagen biomédica desde la Unidad de Bioimagenología Avanzada de Uruguay

Por El País / GDA / Uruguay
Investigador uruguayo destaca en fotónica y aparece como único latinoamericano en la lista Photonics 100 de la revista Electro Optics.
Investigador uruguayo destaca en fotónica y aparece como único latinoamericano en la lista Photonics 100 de la revista Electro Optics. (Electro Optics/Electro Optics)







El País / GDA / Uruguay

El País / GDA / Uruguay

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El País es un diario uruguayo de circulación nacional cuya primera edición fue el 14 de septiembre de 1918.

