¿Se detectó materia oscura por primera vez? Un hallazgo en Japón reaviva el debate

La señal coincide con lo esperado por modelos teóricos de partículas WIMPs que se aniquilan y podrían revelar el origen de la materia invisible

Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio en Japón detectó un brillo inusual en la Vía Láctea que se asemeja a señales esperadas de materia oscura [Imagen con fines ilustrativos]
Un estudio en Japón detectó un brillo inusual en la Vía Láctea que se asemeja a señales esperadas de materia oscura [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







