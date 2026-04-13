Salud

¿Vive en uno de ellos? Ministerio de Salud identifica diez cantones con tasas de diarrea superiores al promedio nacional

El reporte del Ministerio de Salud revela alta incidencia de diarreas en cantones como San Rafael, Flores y Puntarenas

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Por Marianela Arias Vilchez
Diez cantones registran tasas de diarrea superiores al promedio en Costa Rica. El boletín epidemiológico detalla que el contagio en el país afecta principalmente a menores de cinco años y adultos jóvenes debido a patrones de movilidad.
Diez cantones registran tasas de diarrea superiores al promedio en Costa Rica. El boletín epidemiológico detalla que el contagio en el país afecta principalmente a menores de cinco años y adultos jóvenes debido a patrones de movilidad. (Canva stocks/kanchanachitkhamma / atlasstudio)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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