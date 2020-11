O’brien puntualiza: “hay muchas preguntas, ¿previene de que las personas enfermen y desarrollen síntomas o realmente previene una infección? ¿Si me previenen de la enfermedad, pero yo sí adquiero la infección, podría transmitirla a alguien más? ¿Si me enfermo me protegerá de complicaciones? ¿Cuánto ayuda a eliminar nuevas infecciones?”