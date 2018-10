“No es que no haya muertes prematuras en mujeres, las hay. No es que no haya mujeres a las que se les diagnostica tarde una enfermedad, porque también las hay. Pero si se compara, es mucho más común que les suceda a los hombres por un factor social y cultural. El hombre es el ‘macho’ que siempre se siente bien y nunca necesita los servicios de salud, esa es la imagen que proyecta, pero la realidad es otra, y cuando llega por fin a un centro médico es tarde. Las mujeres no solo van más a los centros de salud por un embarazo o porque llevan a los niños. Incluso mujeres solteras y sin hijos acuden más a los Ebáis”, destacó Carolina Santamaría, del Instituto de Investigaciones de Salud (Inisa) de la Universidad de Costa Rica (UCR).