“Yo me siento muy bien la mayor parte del tiempo, pero la vida no es como antes. Es otra cosa. Sí, es cierto que se sobrevive y que ya estoy trabajando, pero quedé con una cicatriz en el pulmón, me agito mucho, no puedo caminar bien sin sentir que me falta el aire. Se me olvidan mucho las cosas, me confundo. Y ya van más de tres meses y medio así”, relata Zamora.