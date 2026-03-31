Salud

¿Tirar de la cadena con la tapa abierta o cerrada? Descubra por qué eso marca diferencia

La descarga del inodoro puede dispersar bacterias en el aire, pero la ciencia no se pone de acuerdo

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Por O Globo / Brasil / GDA
La descarga del inodoro puede liberar bacterias al ambiente; expertos discrepan sobre si cerrar la tapa reduce el riesgo.
La descarga del inodoro puede liberar bacterias al ambiente; expertos discrepan sobre si cerrar la tapa reduce el riesgo. (Canva stock/Aflo Images/Kuzihar de Getty Images)







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