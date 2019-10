El reporte, publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology, revisó datos de investigaciones anteriores que incluyeron las vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9 (ácido fólico), C, D y E, beta-caroteno, calcio, hierro, zinc, magnesio y selenio. Se revisaron estos suplementos por separado o en multivitamínicos.