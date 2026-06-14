Salud

Suplemento muy popular se asocia con el riesgo de desarrollar Alzheimer, revela estudio

Investigadores vincularon el consumo de glucosamina con una progresión más rápida del Alzheimer y una menor supervivencia en pacientes con demencia

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Por Jailine González Gómez
Un estudio relacionó la glucosamina con una progresión más rápida del Alzheimer y una menor supervivencia en pacientes con demencia.
Un estudio relacionó la glucosamina con una progresión más rápida del Alzheimer y una menor supervivencia en pacientes con demencia. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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