Suplemento muy popular se asocia con el riesgo de desarrollar Alzheimer, revela estudio

Un estudio relacionó la glucosamina con una progresión más rápida del Alzheimer y una menor supervivencia en pacientes con demencia.

La glucosamina, un suplemento ampliamente utilizado para aliviar molestias articulares, aparece asociada con una evolución más rápida del Alzheimer en un estudio publicado en la revista Nature Metabolism. Los investigadores también observaron una menor supervivencia en personas con demencia que consumían este producto de forma regular.

El trabajo se centró en un proceso metabólico llamado hiperglicosilación, que consiste en una producción excesiva de glicanos. Estas moléculas son cadenas de azúcares que se unen a proteínas y cumplen funciones esenciales en el cerebro, como la comunicación entre neuronas y el mantenimiento de las conexiones nerviosas.

Para entender qué ocurre en la enfermedad, el equipo analizó tejido cerebral humano obtenido después de la muerte y distintos modelos de ratones con Alzheimer. Los resultados mostraron que los cerebros afectados presentaban niveles elevados de glicanos, un fenómeno que aumentaba conforme avanzaba la enfermedad.

Los científicos determinaron que ese exceso no se debía únicamente a la acumulación de moléculas existentes, sino a una mayor producción de glicanos dentro del cerebro. Según el estudio, esta alteración metabólica actúa como un impulsor de la enfermedad y no solo como una consecuencia de ella.

Para comprobarlo, los investigadores redujeron experimentalmente la actividad de enzimas involucradas en la fabricación de glicanos. Los ratones tratados mostraron mejoras en pruebas de memoria y reconocimiento social.

El efecto contrario apareció cuando los animales recibieron glucosamina. Este compuesto, conocido por su uso como suplemento para la salud de las articulaciones, incrementó la cantidad de glicanos en el cerebro y agravó los problemas de memoria observados en los modelos de Alzheimer.

El estudio también incluyó una revisión retrospectiva de más de 50.000 expedientes clínicos de personas con demencia relacionada con Alzheimer. Los investigadores identificaron a quienes habían utilizado glucosamina durante al menos un año después del diagnóstico y compararon sus resultados con los de otros pacientes.

Los registros mostraron que el uso de glucosamina se asoció con un aumento cercano al 25% en el riesgo de mortalidad entre personas con demencia. Además, entre quienes presentaban deterioro cognitivo leve, la proporción que progresó hacia una demencia relacionada con Alzheimer fue un 25% mayor en los usuarios del suplemento.

Los autores señalaron que estos hallazgos justifican la realización de ensayos clínicos controlados para evaluar con mayor precisión el impacto de la glucosamina en pacientes con Alzheimer. También plantean que el metabolismo de los glicanos podría convertirse en un nuevo objetivo para futuros tratamientos.