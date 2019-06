Una de las participantes de la audiencia agregó: “también debemos estar preparadas para que ellas hablen aún cuando no nos imaginemos que vayan a hacerlo y eso nos tome ‘desubicadas’. Recuerdo que mi abuela, ya después de sus 70 años, me dijo que sus mejores experiencias sexuales las había tenido después de los 50 años, que no habían sido con mi abuelo y que, aún viuda, seguía teniendo una vida sexual muy activa. Yo confieso que no supe ni cómo responder al momento, pero me encantó saber que aún disfruta esa parte de la vida y quisiera compartirlo”.