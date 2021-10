Salud defiende decisión de dar esquema completo de AstraZeneca a vacunados con Johnson & Johnson

Los costarricenses que se vacunaron contra la covid-19 con el producto de la farmacéutica Johnson & Johnson comenzaron a recibir la primera de dos dosis de AstraZeneca. Esta es la solución que el país ofrece a quienes se vacunaron en el extranjero, a los que en vez de ofrecer un refuerzo, se da la opción de un esquema completo de vacunación.

Hasta el pasado 31 de julio, se tenía noticia de que 7.542 nacionales habían recibido ese producto. Salud no ha actualizado estos datos, pero a través de su oficina de prensa manifestó que quienes obtuvieron este fármaco en fechas posteriores serían “muy poquitos”, debido a que poco después comenzaron las campañas masivas en suelo nacional.

La aplicación de las dosis de AstraZeneca no es obligatoria, es una posibilidad que se le da a las personas que así lo requieran, pues en Estados Unidos se recomendó una dosis extra de Johnson & Johnson a todos los mayores de 18 años que la hubieran recibido, la cual se inyecta al menos dos meses después de la primera. Como en nuestro país ese fármaco no está disponible, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) aprobó otra salida.

Daniel Salas Peraza, ministro de Salud, aseguró que quienes recibieron Johnson & Johnson tendrían buenos resultados con su nuevo esquema completo.

“Los esquemas que están aprobados desde el inicio son los de la misma tecnología. Johnson & Johnson y AstraZeneca tienen tecnologías homólogas, no estoy diciendo que sean iguales, tienen sus variaciones, pero ambas son de vector viral. Una segunda dosis de Johnson & Johson sería equivalente a dos dosis de AstraZeneca”, señaló el jerarca.

“El sistema inmunitario se estimula de la misma forma de la vez anterior o en una forma muy similar y esto ayudará aumentar la protección”, añadió.

La medida, sin embargo, podría generar dudas porque a la fecha no hay estudios que hayan explorado a fondo y con una cantidad considerable de participantes la mezcla de estos productos.

“No hay estudios que avalen esta mezcla. Yo he investigado mucho y todo lo que me he encontrado es de mejores resultados mezclando Johnson & Johnson con Pfizer o con Moderna, y ahí da mejores resultados, pero no he visto con AstraZeneca”, manifestó Daniela Méndez, una de las costarricenses que viajó en mayo pasado por esta vacuna (en su momento considerada como unidosis).

Los temores radican en que hay mejores resultados si se combina una vacuna de adenovirus (como la de Johnson & Johson) con una de ARN mensajero, como las elaboradas por las compañías Pfizer o Moderna. Sin embargo, hasta el momento no hay estudios de dos vacunas de vector viral, tecnología que también es utilizada con AstraZeneca.

En este momento, la vacuna de Pfizer se utiliza para completar los esquemas de quienes ya lo iniciaron con este mismo biológico, adolescentes, embarazadas y vacunar a la población rezagada mayor de 58 años, por lo que no hay mayores existencias, como sí sucede con AstraZeneca.

[ Rebrotes de covid-19 provocan confinamientos en China a cien días del inicio de Olimpiadas de Invierno ]

Hasta el pasado 31 de julio, 7.542 costarricenses se habían vacunado con Johnson & Johnson. (ROBYN BECK/AFP)

[ ¿Por qué vacunar a los niños será clave para combatir la covid-19? ]

Resultados positivos

Para la viróloga Eugenia Corrales Aguilar, no hay estudios específicos con esta combinación porque esta no se ofrece en otros países. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea buena, pues el sistema inmunitario sí recibiría su estímulo.

“Es que está el Atlántico de por medio. Ni la Johnson & Johnson se usa en Reino Unido ni la de AstraZeneca en Estados Unidos”, expresó.

Cuando la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) habló de refuerzos para los vacunados con Johnson & Johnson, solo dio tres posibilidades que pueden inocularse en dicho país: Moderna, Pfizer, y Johnson & Johnson, ni siquiera consideró estudiar otras opciones porque no puede ofrecerlas.

Según la viróloga, aunque lo ideal sería utilizar combinar esquemas con tecnologías diferentes (sistema llamado “esquema heterólogo”) porque podría generar más anticuerpos, esto no quiere decir que un esquema homólogo (como el de Johnson & Johnson y luego AstraZeneca) no funcione, su recomendación es aumentar la protección con lo que se tenga a mano, porque sí dará resultados.

“Póngase la que se pueda poner más pronto. Desde el punto de vista inmunológico, estímulo es estímulo y mejor cualquier refuerzo vacunal, de cualquier vacuna, a uno natural, independientemente de cuál vacuna se haya puesto usted primero”, resumió la experta.

“Siempre es peor la opción de no vacunarse”, concluyó.

[ Ingresos a hospitales por covid-19 cayeron 30% en última semana ]