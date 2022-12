Regalarle a un niño en Navidad: tome estos consejos para comprar juguetes seguros

Con la llegada de la Navidad viene la compra de los regalos y buscar el juguete que nuestro hijo, sobrino, nieto o el hijo de un gran amigo quiere. Sin embargo, conviene hacer algunas consideraciones para dar un regalo que no sea un riesgo para la salud, integridad e incluso para la vida del menor.

¿Cómo saber qué comprar y cómo? Andrea Monge, médica de la Unidad del Trauma del Hospital Nacional de Niños (HNN) participó en una transmisión en vivo de Facebook de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e indicó cuáles son los aspectos que deberíamos tener muy presentes cuando se trata de regalar a los menores.

“Como regla general, lo más importante de todo es la edad del menor y qué juguete va de acuerdo con la etapa de la vida. Por eso los fabricantes lo ponen en cada juguete. No podemos darle a un niño de dos años algo que es para alguien de cinco”, enfatizó.

Por esta razón, tomaremos las diferentes edades de los niños y otras consideraciones.

Opciones de juguetes para sorprender a los más pequeños

Los juguetes son los regalos de Navidad principales para los niños, pero debemos asegurarnos de que sean artículos que no les vayan a causar un daño. (Marcela_Bertozzi)

De cero a cuatro meses Copiado!

Es la primera Navidad de este bebé y todos quieren regalarle. Por lo mismo es cuando más debemos cuidarlos. A estas edades es cuando el sistema inmunitario está más débil porque no se ha desarrollado, sus vías respiratorias son muy pequeñas

Monge define esta época como “de estimulación”. Juguetes grandes y que no estén directamente en contacto con el bebé, sino que estén asegurados a una pared, del piso o del móvil de su cuna para que no sean un riesgo.

“Nada que pueda agarrarse y traerlo a su cabeza. Plástico, grande, que sea sonoro y tenga luces, sin que sea muy ruidoso”, destacó.

De cuatro meses a tres años Copiado!

A esta edad siguen siendo muy pequeños, con el sistema inmunitario todavía no desarrollado del todo y cuyas vías respiratorias son muy pequeñas, pero, a diferencia de lo visto al inicio de la vida, son más hábiles con las manos y, por curiosidad, se lo llevan todo a la boca.

“Todo viene por las manos y a la boca. Por eso los juguetes tienen que ser grandes, como mínimo de 3 x 6 centímetros”, expresó.

Debe revisar que si se desprender las partes, no sean pequeñas. Ante las dudas, la especialista dio una recomendación: tome un tubo de cartón de los que vienen con el papel higiénico, si el juguete o una de sus piezas desprendibles pasa por ahí, usted no debería obsequiarlo porque no es adecuado para esa edad.

“Podría obstruirle las vías aéreas si se lo tragan”, advirtió.

Los juguetes con baterías sí pueden darse, siempre y cuando estén bien guardadas y atornilladas, si hay forma de remover las baterías esto podría hacer que el menor, en sus travesuras, se las lleve a la boca, con lo que eso puede implicar.

“Ese ácido también se riega en el estómago e intestinos, los perforan y pueden traer muchas complicaciones”, aseguró.

Edad escolar y preescolar Copiado!

En estas edades es común que los niños tengan más curiosidad; la oferta para ellos se amplía. Los juguetes como pistolas de agua o de otros materiales, bicicletas o patinetas son de lo más apetecidos.

Con los juguetes bélicos, la especialista recuerda que no son lo ideal por el tipo de conductas que motivan, aunque muchos niños los piden. En ese caso, preferir objetos no muy grandes, que no lancen a gran velocidad y cuyas municiones caigan rápido sobre una superficie.

“Se disparan unos a otros y hemos tenido accidentes de impactos a ojos, cara y otras partes del cuerpo por algo que salió despedido de una pistola de juguete”, recordó.

Con las bicicletas y patinetas recordó que es necesario sí o sí las rodilleras, coderas y guantes en el caso de la bicicleta, pero lo realmente imprescindible es el casco. No se debería considerar regalar ni bicicletas ni patines ni patinetas si no van acompañadas de su casco.

“Todos los días llegan al hospital niños accidentados en la bicicleta y cuando uno les pregunta ‘¿y el casco?’ te dicen cosas como ‘es que solo eran 200 metros’, ‘es que no salió de la casa’, ‘es que iba a estar muy poco tiempo en la bici’. Aunque vayás a estar en la acera del frente todo el tiempo, el casco es necesario siempre”, subrayó.

En el HNN se ven a diario lesiones en el cráneo, en el abdomen, y huesos fracturados. Lo más importante es proteger el cráneo.

Otro juguete que también causa problemas son los “brinca brincas” o trampolines. El problema allí no es tanto el juguete como la supervisión de los adultos. Estos implementos tienen mallas que deben quedar bastante seguras y cerradas para que los menores brinquen con tranquilidad. Sin embargo, se han visto casos de niños que, por tener mal puesta esta malla o dejar una parte abierta se han caído y se han golpeado fuertemente.

“Estos sí llegan bastante graves”, se lamentó la pediatra.

Si se regalaran marcos de fútbol, deben estar bien asegurados y sujetos al suelo. Se han recibido casos de golpes porque un marco cayó sobre menores que estaban jugando.

La especialista también llamó la importancia de dar juguetes o implementos deportivos que motiven la actividad física, y preferirlos sobre los juegos electrónicos.

Sobre estos últimos dijo: “Si podemos darles otro tipo de juegos sería lo mejor, si no, limitar el tiempo en pantalla. Los niños más grandes no deberían pasar más de dos horas en un día”, subrayó.

Otras consideraciones Copiado!

Hay aspectos que deben ser válidos para todo juguete, sin importar la edad de quién va a recibirlo. Monge hablaba de que siempre debemos pensar en qué pasaría si ese juguete se rompe o se daña ¿pondría en riesgo la salud o seguridad de su dueño? ¿Hay líquidos dentro? ¿Quedan extremos filosos?

Antes de dar el juguete debemos revisarlo, verificar que no tenga puntas filosas, que no tenga herrumbre y que nada les falle.

Finalmente, pensar en el compartir y en la familia. Monge recordó que su hijo mayor pidió para Navidad un regalo que pudieran utilizar los cuatro (ella, su esposo y los dos hijos) y compartir.

“Pensar en algo para compartir como familia, con las diferentes edades es una buena opción de regalo siempre”, concluyó.

