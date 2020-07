Aunque no tiene la exactitud de un examen de diagnóstico, la confirmación por nexo epidémico es usual en países o ciudades con transmisión comunitaria ampliada y difundida y en las que se deben optimizar los recursos de pruebas, reactivos, equipo humano y tiempo para que no se acumulen pruebas sin resultados y la gente no deba esperar varios días para saber el suyo.