“Luego, durante mi segundo embarazo, estuve llena de temores, y cuando mi hijo nació, me deprimí. El bebé tenía muchos cólicos y yo sentía que se iba a morir. A cada rato lo llevaba al pediatra. Pasaba muy estresada. Recuerdo que solo me bañaba, no me arreglaba. Me veía al espejo y me veía tan fea. Andaba sin aretes, a veces me medio peinaba”, recordó Ramírez.