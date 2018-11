“ Controlar el brote es de interés nacional para Estados Unidos antes de que se convierta en una crisis” , escribió un grupo de expertos en salud de todo el mundo en una columna en la revista especializada Journal of the American Medical Association. Otro comentario en el New England Journal of Medicine dijo: “ Dado el empeoramiento del brote, creemos que es esencial que se aborden las preocupaciones de seguridad que tengan y que el personal de salud (estadounidense) regrese a la zona ” .