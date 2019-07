“También hay quienes hablan de ‘dopaje genético’ y de utilizar de un modo u otro alteraciones genéticas, pero esto no sirve para quienes ya nacimos, no existe algo así como ‘me voy a inyectar genes de otra persona’. Por otro lado, crear bebés con una genética privilegiada para el alto rendimiento deportivo implica tantos conflictos éticos que no conozco a nadie dispuesto a colaborar con eso”, concluyó el investigador.