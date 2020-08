Van Kerkhove es enfática al decir que si el virus tiene la posibilidad de expandirse y generar un brote lo hará. Por eso es que, mientras llega una vacuna, está en cada persona el evitar esa expansión. Lavarse muy bien las manos, no salir de casa si se está enfermo o con síntomas respiratorios, mantener la distancia de personas que no son del núcleo familiar y usar mascarillas cuando no es posible mantener esa distancia es parte de la tarea de cada persona.