Nuevo examen de sangre permite identificar el riesgo de una enfermedad cardíaca hereditaria

Investigadores internacionales desarrollaron un test sanguíneo que detecta el riesgo de cardiomiopatía hipertrófica mediante un biomarcador clave del corazón.

Un examen de sangre sencillo permite prever qué personas presentan mayor riesgo de desarrollar cardiomiopatía hipertrófica, la enfermedad cardíaca hereditaria más frecuente a nivel mundial. El avance surge de una investigación liderada por científicos de universidades como Harvard, en Estados Unidos, y Oxford, en el Reino Unido.

La cardiomiopatía hipertrófica se origina por alteraciones en uno o varios genes. Esta condición provoca un engrosamiento de la pared del corazón, lo que puede derivar en insuficiencia cardíaca y arritmias. En muchos casos, la evolución de la enfermedad resulta impredecible.

El nuevo análisis mide en la sangre los niveles del péptido natriurético tipo B N-terminal (NT-proBNP). Esta proteína se libera de forma natural durante el bombeo cardíaco. Sin embargo, concentraciones elevadas indican que el corazón trabaja bajo mayor esfuerzo.

De acuerdo con la investigación divulgada por The Guardian, el test permite clasificar a los pacientes según su nivel de riesgo. Esa información facilita la selección de personas que requieren tratamientos más intensivos y oportunos.

La directora médica del Centro de Genética Cardiovascular de la Facultad de Medicina de Harvard, Carolyn Ho, explicó que el uso de biomarcadores sanguíneos mejora la comprensión de la cardiomiopatía hipertrófica. Según la especialista, este enfoque abre la posibilidad de ofrecer un examen que identifique a quienes enfrentan consecuencias graves y a quienes presentan un riesgo menor.

Los pacientes con riesgo elevado podrían recibir terapias potencialmente salvadoras. En contraste, quienes registren riesgo bajo evitarían intervenciones innecesarias.

El estudio contó con financiamiento de la British Heart Foundation. Su director científico y médico, Bryan Williams, señaló que el método también aporta datos sobre la evolución de la estructura y la función del corazón en personas con esta enfermedad. Esa información podría guiar nuevas estrategias terapéuticas orientadas a reducir riesgos futuros.

