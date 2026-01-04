Salud

Nuevo examen de sangre permite identificar el riesgo de una enfermedad cardíaca hereditaria

El análisis mide un biomarcador cardíaco y ayuda a definir qué pacientes requieren tratamientos tempranos y cuáles pueden evitar intervenciones innecesarias

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores internacionales desarrollaron un test sanguíneo que detecta el riesgo de cardiomiopatía hipertrófica mediante un biomarcador clave del corazón.
Investigadores internacionales desarrollaron un test sanguíneo que detecta el riesgo de cardiomiopatía hipertrófica mediante un biomarcador clave del corazón. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCorazónCardiopatía
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.