“Ir al baño era lo peor. No podía orinar de pie, tenía que sentarme. Había que hacer mucho esfuerzo, debía pujar hasta ponerme rojo y la orina no salía. Sentía que ya no podía expulsar más, pero seguía con ganas de orinar. A veces me tenían que cateterizar en el hospital (poner una especie de sonda) para que saliera la orina”, recordó Rojas, quien ahora es estudiante de derecho.