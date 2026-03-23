Salud

Nuevo análisis de sangre facilita la detección y el seguimiento del tumor cerebral más agresivo

Estudio internacional detecta dos proteínas en sangre que permiten seguir la evolución del glioblastoma sin recurrir a métodos invasivos

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Investigación revela biomarcadores en sangre que ayudarían a diagnosticar y vigilar el glioblastoma con mayor precisión.
Investigación revela biomarcadores en sangre que ayudarían a diagnosticar y vigilar el glioblastoma con mayor precisión. (Canva Stock/Prostock-Studio de Getty Images / Fotostorm de Getty Images Signature)







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