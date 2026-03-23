Nuevo análisis de sangre facilita la detección y el seguimiento del tumor cerebral más agresivo

Investigación revela biomarcadores en sangre que ayudarían a diagnosticar y vigilar el glioblastoma con mayor precisión.

Un análisis de sangre podría transformar la detección y el seguimiento del glioblastoma, el tumor cerebral más frecuente y agresivo en adultos. Un estudio liderado por la Universidad de Manchester planteó una alternativa no invasiva que permitiría mejorar el diagnóstico y monitoreo de esta enfermedad compleja.

El glioblastoma (GBM) presenta una rápida progresión y alta complejidad molecular. Estas características dificultan su evaluación con los métodos actuales. Hoy, el control del tumor depende de imágenes cerebrales y muestras de tejido, que presentan limitaciones para seguir su evolución en el tiempo.

La investigación, publicada en la revista Neuro-Oncology Advances, analizó si las proteínas en sangre reflejan tanto el comportamiento del tumor como la respuesta del organismo. El objetivo se centró en reducir la necesidad de procedimientos invasivos.

Para el estudio, los científicos examinaron perfiles proteómicos de muestras de tumor y plasma de los mismos pacientes. El equipo utilizó espectrometría de masas junto con herramientas de aprendizaje automático. Este enfoque permitió detectar alteraciones asociadas a inflamación, coagulación y activación del sistema inmune.

Uno de los principales hallazgos fue la identificación de dos proteínas en sangre. Se trata del factor de coagulación IX (F9) y la proteína COMP. Ambas permitieron diferenciar a personas con glioblastoma de individuos sanos con alta precisión, incluso en casos de reaparición de la enfermedad.

El seguimiento de pacientes evidenció un comportamiento opuesto en estas proteínas. Los niveles de F9 disminuyeron tras el tratamiento. En cambio, los de COMP aumentaron. Este patrón sugiere que podrían servir para evaluar la respuesta terapéutica y la evolución del tumor.

A diferencia del tejido tumoral, que varía entre pacientes, las proteínas en sangre mostraron patrones más estables. Esta característica podría facilitar el desarrollo de pruebas más consistentes para detectar la enfermedad.

El estudio también indicó que el análisis en sangre permite observar no solo señales del tumor. También revela cómo reacciona el organismo, por ejemplo, mediante procesos inflamatorios o cambios en la coagulación.

Los investigadores advirtieron que esta estabilidad podría limitar la detección temprana de recaídas. Este aspecto plantea desafíos para su aplicación clínica.

Los resultados respaldan el desarrollo de pruebas basadas en sangre para el diagnóstico y seguimiento del glioblastoma. Estas herramientas podrían complementar las técnicas actuales de imagen y apoyar la toma de decisiones terapéuticas.

Los autores señalaron que futuros estudios deberán validar estos hallazgos. También indicaron la necesidad de combinar biomarcadores en plasma con otras herramientas diagnósticas para mejorar la precisión en distintos tumores cerebrales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.