Salud

Nueva esperanza para el hígado: vitamina E muestra efectos clave contra la esteatohepatitis

Investigación de la AASLD destaca el papel de antioxidantes y nutrientes en el control del daño hepático

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un estudio internacional vincula la vitamina E con mejoras en la fibrosis hepática y resalta el rol de la vitamina D.
Un estudio internacional vincula la vitamina E con mejoras en la fibrosis hepática y resalta el rol de la vitamina D. (Canva Stock/Pixelshot / Konstantin Postumitenko de Prostock-studio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaVitamina EHígadoHígado graso
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.