Nuestro país no utiliza las pruebas de detección de anticuerpos ni las llamadas “pruebas rápidas”. Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la CCSS, indicó que la sensibilidad (posibilidad de que los positivos sean realmente positivos y no falsos positivos) y la especificidad (posibilidad de que los negativos sean realmente negativos y no falsos negativos) no es tan fiable como en las PCR.