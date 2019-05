El país del mundo con mayor consumo es Moldavia (Europa Oriental). En este lugar se ingieren 15,05 litros de alcohol puro por año per cápita. El porcentaje de abstemios es de solo el 13%. No obstante, sus episodios de abuso no son tan fuertes como en otros países. En este caso, el 22% de las personas registra un consumo más nocivo. Esto puede deberse a que las personas toman de forma constante (a diario, inclusive) pero no abusan.