Cuando se habla de comida orgánica se piensa en altos precios y que está dirigida a un segmento de mercado de alto poder adquisitivo, pero no ser barata tiene su explicación. Es costoso que los productos no tengan fertilizantes que dañen la salud, no afecten los suelos y que los trabajadores tengan buena paga, coinciden Montaño y Madrigal.