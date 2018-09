En Costa Rica, esto no es la excepción, durante la década de 1980 se abrieron varias clínicas del adolescente en diferentes hospitales, y estas buscaban dar atención prioritaria a esta población. No obstante, el modelo de atención cambió una década después y las prioridades hoy son otras. En este momento funcionan solo ocho clínicas de este tipo, la más grande en el Hospital Nacional de Niños (HNN), donde trabaja personal a tiempo completo, pero no pueden atender las necesidades del 100% de los adolescentes de todo el país.