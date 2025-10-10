La menopausia también afecta a la vista: conozca los signos y síntomas que requieren atención

La salud visual cambia con la perimenopausia. Ojo seco y catarata afectan más a mujeres por alteraciones hormonales y envejecimiento del cristalino.

Ardor ocular, lagrimeo, fatiga visual y hasta mayor riesgo de catarata forman parte de los cambios poco conocidos que enfrentan muchas mujeres durante la perimenopausia. Aunque los síntomas más comentados en esta etapa incluyen sofocos, irritabilidad y aumento de peso, también se presentan transformaciones en la salud ocular, causadas por oscilaciones hormonales.

Durante esta fase, las mujeres experimentan molestias visuales que muchas veces pasan desapercibidas. Según la oftalmóloga Mónica Alves, profesora de la Universidad de Campinas (Unicamp), síntomas como ardor, lagrimeo excesivo o incomodidad con el aire acondicionado suelen no ser asociados con el proceso hormonal.

El ojo seco: la enfermedad ocular más frecuente en esta etapa

El síndrome de ojo seco afecta de forma significativa a las mujeres en la perimenopausia. Mónica Alves señaló que, en Brasil, su prevalencia varía entre 13% y 23%, dependiendo de la población evaluada y el método de diagnóstico.

Las manifestaciones incluyen ardor, enrojecimiento, lagrimeo, pesadez en los párpados, sensación de cuerpo extraño y dificultad para leer. También puede aparecer intolerancia a ambientes con aire acondicionado, lo que afecta directamente la calidad de vida.

Esta condición aumenta el riesgo de inflamación ocular crónica. Cada parpadeo, en lugar de lubricar el ojo, puede generar fricción cuando hay falta de lágrima. Ese desgaste provoca inflamaciones que alteran las funciones de las glándulas encargadas del equilibrio lagrimal.

Alves destacó la importancia de realizar un diagnóstico precoz, identificar si hay inflamación y decidir si la paciente requiere lubricantes o tratamientos adicionales.

Hormonas que influyen en la superficie ocular

La caída de estrógeno, andrógenos y progestágenos tiene un impacto directo en la superficie de los ojos. Estas hormonas son fundamentales para la producción, renovación y estabilidad de la lágrima, así como para el control de la inflamación ocular.

De acuerdo con Alves, el estrógeno regula las células de la superficie ocular y las secreciones de las glándulas lagrimales, mientras que los progestágenos influyen en la sensibilidad y la percepción del dolor. Los andrógenos, por su parte, actúan sobre las glándulas responsables del componente oleoso de la lágrima, clave para evitar la evaporación.

Cómo se diagnostica y trata el ojo seco

El diagnóstico de esta afección se realiza mediante evaluación clínica. Existen cuestionarios específicos para mapear los síntomas, además de exámenes que permiten analizar la superficie ocular, medir la calidad de la lágrima y detectar lesiones.

El tratamiento varía según el grado de severidad. Puede incluir cambios en el estilo de vida y uso de colirios lubricantes. Algunos están formulados con más agua, otros con aceite y otros con ácido hialurónico, que favorece la cicatrización.

En casos donde existe inflamación o daño ocular, se pueden prescribir medicamentos por tiempo limitado. Según Alves, el primer paso es educar a la paciente sobre los factores que agravan los síntomas y cómo complementar la lágrima deficiente de forma personalizada.

La catarata y su vínculo con las mujeres después de los 40

Otro aspecto importante es la catarata, una enfermedad más común en mujeres que se manifiesta a partir de los 40 años. Esta afección se caracteriza por la opacificación del cristalino, la lente natural del ojo.

El oftalmólogo Gustavo Bonfadini, doctor en Oftalmología por la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), explicó que la presbiopía o vista cansada es una señal inicial del envejecimiento del cristalino, que puede anticipar la aparición de cataratas.

Los síntomas que requieren atención incluyen visión borrosa, dificultad para leer o ver en la oscuridad, sensibilidad a la luz y necesidad frecuente de cambiar la graduación de los anteojos. Bonfadini recomienda consultar a un especialista si después de los 50 años se presenta cualquiera de estos signos.

El médico recordó que la mayor prevalencia en mujeres puede explicarse por factores como la expectativa de vida más alta, cambios hormonales, obesidad, diabetes y limitaciones de acceso a servicios de salud.

La cirugía sigue siendo el único tratamiento eficaz para la catarata y presenta altos índices de éxito. Bonfadini mencionó que este procedimiento representa una etapa natural del envejecimiento ocular. Para reducir el riesgo, recomendó el uso de lentes con protección UV, control de enfermedades metabólicas y una vida saludable.

