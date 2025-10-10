Salud

La menopausia también afecta a la vista: conozca los signos y síntomas que requieren atención

Oscilaciones hormonales durante la perimenopausia afectan la calidad de la lágrima y aumentan el riesgo de ojo seco y catarata en mujeres

Por O Globo / Brasil / GDA
La salud visual cambia con la perimenopausia. Ojo seco y catarata afectan más a mujeres por alteraciones hormonales y envejecimiento del cristalino.
La salud visual cambia con la perimenopausia. Ojo seco y catarata afectan más a mujeres por alteraciones hormonales y envejecimiento del cristalino.







