Joven quepeña es campeona nacional de ortografía

María José Soto estudia en el Sistema Educativo Los Delfines en Paquita, Aguirre, Puntarenas. | MEP PARA LN

María José Soto Alvarado, de 16 años y vecina de Quepos, Aguirre, Puntarenas, es la estudiante con mejor ortografía en Costa Rica y, por tanto, se coronó ayer campeona nacional de la materia.

La joven, estudiante de undécimo año del Sistema Educativo Los Delfines, en Paquita, Aguirre, representará al país en el Concurso Hispanoamericano de Ortografía, que se realizará del 12 al 16 de diciembre en México.

“Estoy muy emocionada. Nunca me imaginé que todo lo que me gusta leer diera frutos de esta manera y me hiciera vencer a tanta gente tan buena. Me siento muy feliz”, dijo la joven, quien superó a 22 estudiantes de todo el país.

Largo proceso. Antes de ganar las justas nacionales, Soto derrotó a sus compañeros de colegio, luego a los estudiantes de centros educativos de su circuito y posteriormente a los de la Región Brunca. Así obtuvo el pase a la final nacional.

Según comentó Maleni Granados, quien es asesora nacional de Español para secundaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), esta etapa concluyente consistió de cuatro rondas.

En la primera participaron todos los estudiantes, divididos en grupos de tres. A todos les dictaron cinco palabras de una complejidad alta para así sacar al ganador de cada terna.

“Disciplina”, “efervescencia”, “aeromoza” o “inalámbrico” fueron parte de los vocablos que los muchachos debieron escribir.

A la segunda ronda llegaron ocho estudiantes que compitieron de dos en dos. Se les dictaron tres palabras y dos textos de tres o cuatro líneas, tomados de las lecturas obligatorias del MEP.

La tercera ronda se hizo con cuatro educandos a quienes les hicieron dictados de tres textos de cuatro líneas cada uno. A la ronda final llegaron solo dos estudiantes, a quienes les dictaron cuatro textos.

“De esta manera nos aseguramos de elegir al mejor representante para el concurso hispanoamericano, a donde llegarán los estudiantes con mejor ortografía de muchos países de habla hispana”, explicó la funcionaria Granados.

Amor por las letras. Soto expresó que ingresó al concurso motivada por su profesor de Español. “Me gusta muchísimo leer y eso es lo que me da buena ortografía. De hecho, no estudié nada para llegar al concurso de hoy. Yo le digo a la gente que quiere mejorar su ortografía que el secreto está en leer, en hacerlo por aprender”, expresó.

Los ganadores obtuvieron un trofeo, una calculadora y un tomo de la Ortografía de la Real Academia de la Lengua Española.