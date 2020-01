El asunto de la infección persona a persona se torna complicado dado que no todos los sujetos muestran exactamente los mismos síntomas ni en la misma intensidad. Un estudio publicado este viernes en la revista The Lancet indicó que hay individuos que no desarrollan síntomas (aunque eventualmente podrían contagiar). Además, puede causar hospitalizaciones en personas anteriormente saludables y sin enfermedades crónicas de fondo (como diabetes, hipertensión, asma u otros males respiratorios).