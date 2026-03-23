Salud

El hábito diario que protege el cerebro: neurólogo revela la clave para evitar fallas de memoria

Caminar y evitar el sedentarismo influyen en la memoria y ayudan a prevenir enfermedades como el Alzheimer desde etapas tempranas

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El movimiento diario fortalece el cerebro y reduce el riesgo de deterioro cognitivo desde edades tempranas.
El movimiento diario fortalece el cerebro y reduce el riesgo de deterioro cognitivo desde edades tempranas. (Canva Stock/ParallelVision de Pixabay / Ana Shvets de Pexels)







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El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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