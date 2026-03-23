El hábito diario que protege el cerebro: neurólogo revela la clave para evitar fallas de memoria

El movimiento diario fortalece el cerebro y reduce el riesgo de deterioro cognitivo desde edades tempranas.

El ejercicio físico diario se posiciona como la principal herramienta para proteger el cerebro y reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Así lo explicó el neurólogo David Pérez Martínez, quien señaló que la prevención de enfermedades como la demencia debe iniciar décadas antes de los primeros síntomas.

El especialista indicó que el origen de las demencias aún es desconocido. Esta limitación dificulta el desarrollo de tratamientos efectivos. Comparó esta situación con las enfermedades infecciosas antes del hallazgo de sus causas. Señaló que sin conocer el origen no es posible crear terapias eficaces.

Además, explicó que los procesos neurodegenerativos pueden comenzar entre 20 y 30 años antes de que aparezcan los síntomas. Mencionó que existen indicios como acumulación de proteínas y factores genéticos. Sin embargo, aún faltan elementos clave para comprender el proceso completo.

Avances en diagnóstico del Alzheimer

En los últimos años, el diagnóstico del Alzheimer registró avances relevantes. Antes, el diagnóstico era probabilístico y presentaba errores cercanos al 30%.

Ahora, el uso de biomarcadores en sangre permite alcanzar una precisión superior al 95%. Este cambio mejora la detección temprana de la enfermedad.

También surgieron nuevos tratamientos dirigidos a la proteína amiloide. Estos medicamentos permiten retrasar la aparición de síntomas moderados y graves. Según el especialista, esto marca una nueva etapa en el abordaje de la enfermedad.

El ejercicio físico como eje de la prevención

Pérez Martínez destacó que el ejercicio físico es la estrategia más efectiva para cuidar la memoria. Indicó que, si se debe elegir un solo hábito, el movimiento diario resulta clave frente al sedentarismo.

Aclaró que no es necesario realizar actividad intensa. Caminar, usar escaleras o realizar tareas domésticas aportan beneficios al cerebro.

Señaló que, aunque la recomendación general es de 10.000 pasos diarios, desde los 3.000 pasos ya se observan efectos positivos en la salud cerebral.

Prevención desde edades tempranas

Los expertos coinciden en que la prevención del deterioro cognitivo debe iniciar desde la infancia. Factores como la educación, la estabilidad emocional y la vida social influyen en el desarrollo cerebral.

También mencionó que evitar el consumo de sustancias resulta clave para mantener la salud del cerebro a largo plazo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.