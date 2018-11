Todo tratamiento debe mantenerse hasta el final. Si le recetan un tratamiento de cinco días, pero usted al tercer día se siente bien, esto no quiere decir que ya no tenga del todo los microorganismos patógenos, si no que ya no son los suficientes como para provocarle síntomas. Tenga presente que ellos no han muerto del todo, solo lo harán si usted completa el tratamiento.