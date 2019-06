“No vamos a entrar en lucha de poderes, esa es la casa de su mamá y usted no va a poner reglas de buenas a primeras. Si su mamá es la cuidadora de su papá, usted apoye en labores de logística, como de limpieza de casa y lavado. Eso sí, siga las mismas reglas, no cambie nada de lugar, no cambie estilos, esa no es su casa. Respete los procesos de cómo su mamá mantiene las cosas”, acotó la especialista.