“Me cayó (la carta) como si me tiraran una piedra en el estómago desde 40 metros de altura. Si esto va a hacer así yo no me voy a exponer así. Es algo muy, muy serio. Usa mal los principios de investigación biomédica. Falta un montón para llegar a pruebas en humanos. Esto es peor que ofrecerle nada a un paciente, porque sin las pruebas yo no sé si esto lo puede matar”, aseveró.